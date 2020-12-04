Galatasaray'da gözler Hatayspor ile oynanacak maça çevrildi. Süper Lig'de 11. hafta maçında Galatasaray ligin flaş ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Son haftalarda oldukça formda olan ve son hafta bir çok eksiğine rağmen deplasmanda Çaykur Rizespor'u deviren Galatasaray çıkışını Hatayspor karşısında sürdürmek istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hataysapor ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

İşte 11'ler

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide Akintole, Diouf

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Aralık Cumartesi günü (Bugün) saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak.

İlk randevu

Galatasaray ile Hatayaspor, oynayacakları maçla ile birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

5 maçlık galibiyet serisi var

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İç sahada 2 galibiyet

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.