FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. İki maçtan üstün ayrılan taraf tur atlayacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan’da düzenlenecek Dörtlü Final’de boy gösterecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women D Grubu’nda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet alarak bir sonraki etaba kalma hakkı kazandı. Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague B Grubu’nda Arka Ddynia, Asvel ve USK Praha gibi takımlar arasında 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile grubundan lider olarak çıktı.

Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya’nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg’da yapılacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Galatasaray ve Fenerbahçe TV'nin yanı sıra iki kulübün resmi Youtube hesaplarından yayınlanacak.

2 galibiyete ulaşan tarafın adını Final-Four'a yazdıracağı seride 1-1'lik eşitlik olması halinde sayı farkına bakılacak.