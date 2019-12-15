Galatasaray eksik rakiplerinden 6 gol yedi

Galatasaray son olarak Ankaragücü ile oynadığı maçta rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Orgill kırmızı kart gördüğü zaman 1-0 önde olan Galatasaray penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkartmasına rağmen son anlarda yediği iki golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sezon eksik kalan rakipleri karşısında sadece iki kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım bu sezon rakipleri kırmızı kart gördüğü mücadelelerde Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'u yenebildi.

Galatasaray rakipleri eksik kaldıktan sonra kalesinde 6 gol gördü

Galatasaray bu sezon rakipleri kırmızı kart gördüğü anlarda çok ilginç bir şekilde 6 gol yedi. Sarı-kırmızılı takımın rakipleri 10 kişi ve 9 kişi kaldığı maçlarda Ankaragücü iki gol, Sivasspor iki gol, Tuzlaspor bir gol, Kayserispor bir gol attı.

Kayserispor - Galatasaray (2-3) / Kayserispor 9 kişi iken Umut Bulut ile durumu 2-2 yapmıştı

Galatasaray - Sivasspor (3-2) / Sivasspor ikinci yarının başında kırmızı kart gördükten sonra iki gol attı.

Galatasaray - Tuzlaspor (0-2) / Maçın 88.dakikasında kırmızı kart görüp 10 kişi kalan konuk ekip 90.dakikada durumu 2-0 yapmıştı.

Galatasaray - Ankaragücü (2-2) / Konuk ekip 72.dakikada 10 kişi kaldıktan sonra iki gol atıp puan almayı başardı.





Gençlerbirliği ve Club Brugge maçlarında da gol atamadı

Galatasaray bu sezon ayrıca 86.dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalan Gençlerbirliği maçını 0-0 berabere bitirirken sahasında 90.dakikada 9 kişi kalan Club Brugge karşısında uzatmalarda gol bulamadı ve avantajını yitirdi.





TOLGA KURU



