Süper Lig'de rakipleri en çok kırmızı kart gören takım Galatasaray
Süper Lig'de 15.hafta maçları oynanırken rakipleri en çok kırmızı kart gören takım Galatasaray oldu. Bu sezon Galatasaray'ın rakipleri lig maçlarında toplam 6 kez kırmızı kart görürken sadece Ankaragücü'nün rakipleri eksik kalmadı.
Süper Lig'de 15.hafta maçları geride kalırken rakipleri en çok kırmızı kart gören takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı rakipleri bu sezon lig maçlarında toplamda 6 kez kırmızı kart gördü. Kayserispor üç kez kırmızı kart görürken Gençlerbirliği, Sivasspor ve Ankaragücü ise birer oyuncu eksik kaldı.
İşte rakipleri en çok kırmızı kart gören takımlar
6 - Galatasaray
4 - Y. Malatyaspor
4 - Konyaspor
3 - Beşiktaş
3 - Trabzonspor
3 - Göztepe
3 - Kasımpaşa
Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri 3 kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin rakipleri 1 kez, Başakşehir'in rakipleri 1 kez ve Sivasspor'un rakipleri 1 kez kırmızı kart gördü. Ankaragücü rakipleri eksik kalmayan tek takım oldu.