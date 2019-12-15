Süper Lig'de 15.hafta maçları geride kalırken rakipleri en çok kırmızı kart gören takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı rakipleri bu sezon lig maçlarında toplamda 6 kez kırmızı kart gördü. Kayserispor üç kez kırmızı kart görürken Gençlerbirliği, Sivasspor ve Ankaragücü ise birer oyuncu eksik kaldı.

İşte rakipleri en çok kırmızı kart gören takımlar

6 - Galatasaray

4 - Y. Malatyaspor

4 - Konyaspor

3 - Beşiktaş

3 - Trabzonspor

3 - Göztepe

3 - Kasımpaşa

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri 3 kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin rakipleri 1 kez, Başakşehir'in rakipleri 1 kez ve Sivasspor'un rakipleri 1 kez kırmızı kart gördü. Ankaragücü rakipleri eksik kalmayan tek takım oldu.



