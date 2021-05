Şampiyonluk yolunda derbi günü... Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, derbiyi kazanıp rakibinin umutlarını son haftalara bırakmanın peşinde. Sergen Yalçın'lı Kartal ise kazanarak şampiyonluk kapısını aralamak istiyor. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan ''Galatasaray Beşiktaş (GS BJK) maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yapılıyor. Galatasaray Beşiktaş şifresiz veren kanallar listesi futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray Beşiktaş derbisinin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD. Arena Sport 1 HD (cro) Arena Sport 2 HD (serbia) Az Tv(Azerbaycan) beIN Sport Max 7, beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı) BT Sport Extra Red Button, OTE Sport 7 HD, Sky Sport 8 (Germany) Sport Tv1 (Portugal) Supersport Maximo 1, Viasat Xtra 3

Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah Beyazlılar derbide Galatasaray’ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena’dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe’nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da Siyah Beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

Galatasaray ikili averajı almak istiyor

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40'ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Galatasaray ile Beşiktaş 349. kez birbirine rakip olacak

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122’sini Galatasaray, 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.