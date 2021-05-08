Türkiye bugün futbola doyacak; Süper Lig'de haftanın tüm maçları bu akşam aynı saatte başlayacak. Zirvede gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. Fatih Terim'li Galatasaray, şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşımak için Beşiktaş'ı devirmek zorunda. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü çözülebilir. Beşiktaş, derbide Galatasaray’ı yener, 2. sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Kartal, Türk Telekom'dan şampiyon ayrılacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Saracchi (Ömer), Taylan, Gedson, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç (Babel), Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Ghezzal, Souza, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah Beyazlılar derbide Galatasaray’ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena’dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe’nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da Siyah Beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

Galatasaray ikili averajı almak istiyor

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, 40'ıncı haftaya girilirken rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Fatih Terim hiç kaybetmedi

Galatasaray'da 4'üncü dönemi Aralık 2017'de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim'li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı iki defa mağlup ederken, bir defa da beraber kaldı.

Sergen Yalçın sürpriz yaşamak istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbide sürpriz yaşamak istemiyor. Şampiyonluk ihtimali nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin Galatasaray'ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor.

Galatasaray’da tek eksik

Galatasaray’da sakatlığı geçen Henry Onyekuru’nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo’dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aboubakar, N’Koudou ve Mensah yok

Galatasaray deplasmanında Aboubakar, N’Koudou, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Ajdin Hasic’i sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak olan Beşiktaş son olarak Bernard Mensah’ı kaybetti. 27. yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi. 23. haftadaki Antalya maçından sonra bir daha ilk 11’e forma şansı bulamayan Ganalı orta saha kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta 4 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic yarın akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 41'inci haftada Vodafone Park'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.

Son 6 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

Kişi başına 30 bin TL...

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın karşısına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’a, Başkan Ahmet Nur Çebi’den maç öncesinde prim müjdesi verilmişti. Yönetim kararıyla bu akşamki mücadeleden zaferle ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılacak. Normal şartlarda 25 bin TL’lik prim belirleyen yönetim, bu kez zam yapma kararı almıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş 349. kez birbirine rakip olacak

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122’sini Galatasaray, 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

Türk Telekom Stadı’ndaki maçlar

Galatasaray, 2011’de açılan Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği Beşiktaş’a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı’nda 26 Şubat 2012’de oynanan ilk maçı 3-2’lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe’de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı’ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6’sında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)

13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen. 3-0)

24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2

27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1

02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3

29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0

02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1

05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0

27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1

15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0

17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2