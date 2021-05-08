Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi heyecan dorukta. Süper Lig'de sezonun en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Lider Beşiktaş, 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, alınacak sonuçlara göre 16. şampiyonluğunu ilan edebilir. Fatih Terim yönetimindeki Aslan ise 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Derbi primi 30 bin TL

Beşiktaş Yönetimi, Türk Telekom Stadı’nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı. Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'a özel analiz

Bu arada Terim ve ekibinin, Beşiktaş'ın son haftalardaki futbolunu detaylı bir şekilde analiz ettiği ve galibiyete yönelik birkaç farklı plan hazırlandığı öğrenildi. Te crübeli teknik adam, oyun planını hem topun Galatasaray'da kalması ve hücum sürekliliği sağlaması hem de Beşiktaş'ın olası kontralarını rakip yarı alanda kesme üzerine kurguluyor.

Son 12 maçta Beşiktaş üstün

Beşiktaş ile Galatasaray 349'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 348 maçta Beşiktaş'ın 112 galibiyetine karşılık Galatasaray'ın 122 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 348 maçta 455 gol atarken, kalesinde 484 gol gördü.

2005-2015 yılları arasında Galatasaray'a karşı çok kötü bir 10 yıl geçiren Beşiktaş, Şenol Güneş'le yaşadığı iki şampiyonlukla başlayan dönemde, üstünlüğünü geri aldı. 24 Aralık 2015'den bu yana oynanan 12 maçta Galatasaray'ı 7 kez yenen siyah beyazlılar, bu süreçte 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 12 maçta Galatasaray ağlarına 14 gol gönderen Kara Kartal, ağlarında 8 gol gördü. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.