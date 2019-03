Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir’in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya’da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Antalyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Galatasaray'ın yedek kulübesi: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Mitroglou, Semih, Yunus, Muğdat

Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

Linnes kart sınırında

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun Antalyaspor’a karşı oynaması beklenmiyor.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Marcao ile özel görüşme

Aslan’ın, devre arasındaki en iyi transferi olarak gösterilen Marcao’ya teknik heyetin güveni tam... Erzurum deplasmanında yaptığı kritik hata ile Galatasaray’a gol yediren Brezilyalı stopere, yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala moral verirken, Antalya maçı öncesinde de özel görüşme yapıldı. Öte yandan genç savunmacıyı, pek çok Avrupa kulübünün temsilcisi bugünkü 90 dakikada yine takip edecek.

Bülent Korkmaz’a hiç yenilmedi...

Fatih Terim ile eski öğrencisi Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak daha önce 3 kez rakip oldu. Bu maçlarda İmparator, Bülent hocaya puan dahi vermedi. 3 karşılaşmada da Terim, Galatasaray’ı çalıştırırken, Bülent Korkmaz Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor’un başında yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu maçlarda fileleri 8 kez havalandırırken, sadece 1 gol yedi.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig’de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26’sını kazanıp 5’inde berabere kaldı.

Galatasaray ile Antalyaspor 46. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

İstanbul’daki maçlar

İki takımın İstanbul’da yaptığı 22 maçta, Galatasaray’ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray’ın İstanbul’daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul’daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor’a, sahasında ise 1984-1985’te 2-1, 1994-1995’te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1’lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4’ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan son 10 lig maçının 4’ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.