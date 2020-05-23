Freiburg - Werder Bremen maç sonucu: 0 - 1

Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg, Werder Bremen'i konuk etti. Geçen hafta deplasmanda Leipzig'ten kritik bir puan alan Freiburg, evinde Werder Bremen'e 1-0 kaybetti ve rakibine karşı şanssızlığını kıramadı.

Freiburg ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Werder Bremen (4G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda almıştı. Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, çok kritik bir üç puan aldı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 19.dakikada Bittencourt kaydetti.