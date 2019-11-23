Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük bu gece belli olacak. Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya’dan Flamengo ile kozlarını paylaşacak. İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacak. Bunu başaran ilk takım, River'ın ezeli rakibi Boca Juniors (2001) olmuştu. Flamengo kazanırsa tarihindeki ikinci Libertadores Kupası zaferi tatmış olacak.

Flamengo - River Plate maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00’te başlayacak mücadele, S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Şilili Roberto Tobar yönetecek.

İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti.

Flamengo - River Plate muhtemel 11'ler:

Flamengo: Alves, Rafanha, Caio, Mari, Luis, Gerson, Arao, Henrique, Arrascaeta, Ribeiro, Barbosa

River Plate: Armani, Montiel, Quarta, Pinola, Casco, Perez, Fernandez, Palacios, Cruz, Borre, Suarez