Salgın nedeniyle tüm dünyada futbol ligleri dururken, yakın bir zamanda ise yeniden başlatılarak sezonların tamamlanması düşünülüyor. Bu durumda yaz aylarıyla sonbahar birleşerek arada iki sezon arasında neredeyse boşluksuz bir geçiş dönemi oluşacak.

Kulüp takımlarının maçlarındaki bu sıkışmayı ve pandemi riskini göz önüne alan dünya futbolunun patronlarının buna göre kendilerine yeni bir çizelge oluşturdukları ortaya çıktı.

SONBAHARDAKİ MİLLİ MAÇLAR İPTAL

Dünya futbolundaki olağanüstü duruma göre şekillendirmeler yapması için oluşturulan FIFA bünyesindeki çalışma grubunun, sonbahardaki milli maçları da iptal etmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Buna göre eylül, ekim, kasım döneminde oynanması geren milli maçlar oynanmayacak. Böylece 2022 Dünya Kupası'nın bu sene başlayan elemeleri bir yıl ileri atacak.

FIFA, bu dönemdeki maçları, kulüp liglerindeki yoğunluğa yeni bir yoğunluk ekleyerek sıkışıklığa yol açmamak adına kaldırma yoluna gidiyor. Bu milli aradaki maçların da ertelenmesiyle 2020'nin geri kalanı milli maçsız geçecek ve uluslararası milli maçların tamamı 2021'e taşınacak.

Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nin global bir versiyonu olan yeni turnuvayla ilgili de flaş kararlar alındı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bundan böyle 7 takım yerine 24 takımlı bir şekilde gerçekleştirilmesine karar verilmiş, bu yeni format ilk kez gelecek yılki turnuvada kullanılacaktı. Ancak yine bu seneden bir sonraki seneye ertelenen büyük turnuvaların etkisiyle 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın da FIFA tarafından 2022'ye ertelenmesine karar verildi. Katar'ın evsahipliğinde aynı sene kışın yapılacak Dünya Kupası'nın ardınndan bu kez yazın bu dev kulüp organizasyonu Çin'de kapılarını, haziranda açacak.

FIFA, son dört sezonun kıta şampiyonlarına yer verecek turnuvanın formatına da karar verdi. 3'er takımın yer alacağı 8 gruba ayrılacak takımlardan yalnızca gruplarını ilk sırada tamamlayanlar bir üst tura çıkacak ve ardından finale kadar play-off oynanacak.