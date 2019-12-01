Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile ilginç anların yaşandığı mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, üst üste 3. deplasman maçında da puan kaybederken Göztepe ise üst üste 4. maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Mücadelede sonradan oyuna giren ve Fenerbahçeli taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Genç futbolcu paylaşımında kum saati emojisi koydu ve Göztepe maçından kendisinin de içinde olduğu bir kare paylaştı.

Bu paylaşımda kısa zamanda büyük ses getirdi.