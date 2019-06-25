Premier Lig'i 4. sırada bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de finalde Liverpool'a kaybeden Londra ekibinin hedefindeki isim ise Nordsjælland'ın genç yıldızı Andreas Skov Olsen...

Menajer Mauricio Pochettino'nun takımında görmek istediği Olsen için Tottenham yönetimi 15 milyon Pound'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır.

19 yaşındaki genç oyuncu Nordsjælland formasıyla 23 karşılaşmada 19 gole imza attı.

The Sun'da yer alan haberde Olsen ile FC Copenhagen'ın da ilgilendiği iddia edildi.

Skov, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu