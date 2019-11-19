Fenerbahçe’nin gözü zirvede. Ancak başkan Ali Koç’un da dergi yazısında belirttiği gibi, deplasman karnesinin düzeltilmesi şart. Sarı-Lacivertliler, ligde 5 dış saha maçı oynadı. Kanarya, Başakşehir ve Denizlispor’u mağlup edip, Galatasaray ile berabere kaldı.

Alanyaspor ve Kayserispor’a ise mağlup oldu. Milli aranın hemen ardından Fenerbahçe’yi iki zorlu deplasman bekliyor. Ersun Yanal ve öğrencileri önce, ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Sarı- Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı 5 maçtan 10 puan çıkartırken, rakip fileleri tam 15 kez sarstı.

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Liderliğin anahtarı

Sarı-Lacivertliler, 13. haftada ise Göztepe’nin konuğu olacak. İzmir ekibi de yeni teknik direktörü İlhan Palut yönetiminde çıkış arıyor. Kanarya’nın zirveye çıkması için önce iki çok zorlu deplasmandan kayıpsız dönmesi şart. Bunun için de ilk 5 haftalık vasat dış saha performansının üzerine çıkması gerekiyor. Milli ara sonrası peş peşe iki dış saha maçı oynamak şanssızlık. Ancak buradan çıkartılacak 6 puan, liderliğin anahtarı olabilir.

Yusuf Dursun