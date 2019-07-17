Fenerbahçe fikstür / 2019-2020 Fenerbahçe derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli oldu. Yayıncı kuruluş canlı yayınla kura çekimini aktarırken dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleri arasında oynayacakları haftalar ve ilk haftanın programı merakla bekleniyordu.
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:
3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş