Fenerbahçe fikstür / 2019-2020 Fenerbahçe derbi tarihleri

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş derbileri 6. haftada oynanacak.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 21:27 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe fikstür / 2019-2020 Fenerbahçe derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli oldu. Yayıncı kuruluş canlı yayınla kura çekimini aktarırken dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleri arasında oynayacakları haftalar ve ilk haftanın programı merakla bekleniyordu.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...