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Fenerbahçe'nin gol silahları Serdar Dursun ve Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki gol silahları Serdar Dursun ve Mesut Özil olacak.

17 Ekim 2021, Pazar 09:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gol silahları Serdar Dursun ve Mesut Özil

Son dönemde ilk 11'den uzaklaşan ve önceki gün 33. yaşını kutlayan Mesut Özil'in, arasının iyi olmadığı konuşulan hocası Vitor Pereira ile olan yakınlaşması, dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin son idmanda verdiği mutluluk pozları, buzların tamamen eridiğinin kanıtı gibiydi. Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcunun, bu akşam Trabzon'a karşı ilk 11'de yer alması bekleniyor. Tecrübeli yıldızın, hücumda başrolü alması bekleniyor.

Ligde köprücük kemiği kırıldıktan sonra 6 hafta sahalardan uzak kalan Serdar Dursun, son iki maçtaki performansıyla A Milli Takımımız'ın kadrosuna çağrılmıştı. Ay-Yıldızlı formayla ilk maçında Letonya ağlarını havalandıran Serdar, şimdi rotayı Trabzon'a çevirdi. Morali bir hayli yerinde olan deneyimli golcü, bu akşam da sahada olup, forvet hattında Kanarya adına ilk golünü atmayı hedefliyor

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