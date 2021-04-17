Jose Sosa, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi, samimi ve iddialı açıklamalar yaptı. Arjantinli yıldız, Gaziantep’i mağlup etmeleriyle ilgili olarak, “Geçen hafta galibiyet almak önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları tersine çevirebilmek için zamanımız vardı bizim için iyi oldu” ifadelerini kullandı.

‘Rakibimiz, son şampiyon’

Başakşehir mücadelesinin de kendileri adına kritik olduğunu söyleyen Tangocu, “Bütün rakiplerimize karşı saygılıyız ve ciddiye alıyoruz. Bu hafta, son şampiyon ile oynayacağız. Bizim de yükselen bir grafiğimiz var ve daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi. Sosa, ligdeki hedefleriyle ilgili olarak, “Fenerbahçe’de beklenti her zaman şampiyonluktur. Bu büyük kulübün hedefi, buradan şampiyon çıkmaktır” yorumunu yaptı.

‘Bizten isteneni yapıyoruz’

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Oyuncular olarak teknik ekip kadar analiz yapamıyoruz. Onlar bu konuda daha üstün. Onlar çıkarımlar yaparak bize iletiyorlar ve biz de maçlarda oyuncular olarak sahada bunu göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda takımda iyi oyuncular var, mücadeleci oyunculara sahibiz ve bu kaliteli isimlerle kazanmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘Belözoğlu, önemli şahsiyet’

Jose Sosa, son olarak takımın teknik patronluğuna getirilen Emre Belözoğlu’na değinerek, “Bulunduğum her takımda her antrenöre karşı saygı içerisinde olan birisiyim. Futbolumun en başından beri böyle oldum. Eski ya da yeni antrenör hakkında konuşmak ya da kıyas yapmak istemiyorum. Emre Belözoğlu benim için önemli şahsiyet. Buraya gelmemde aktif rol oynadı. Tecrübeli, ligi bilen birisi. Onun ve kendimiz için en iyisini diliyorum, katkısı olacaktır” diye konuştu.