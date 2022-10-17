Fenerbahçe son dönemde parlattığı oyuncular ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyor ve sonra da yüksek bonservis bedelleriyle yıldız futbolcuları elinden çıkartıyor.

Kanarya, Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer etmiş sonrasında ise Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldı.

Napoli'ye ise sezon başında 18 milyon Euro bedelle gönderdi. Takvim'in Torcedores'ten düzenlediği haberi göre; Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Flamengo'nun radarında... Brezilya ekibi, yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.

Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Rossi için beklentisi 12 milyon Euro.

HÜCUMDA BAŞROL ROSSI

Kanarya'nın bu sezon asist anlamındaki 1 numaralı ismi Diego Rossi... Avrupa Ligi'nde 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşmasında Batshuayi'nin ilk golünde asisti yapan Rossi, bu alanda Sarı-Lacivertliler'de kendisiyle aynı sayıya (5) sahip Lincoln'ü geçerek takımın en iyisi olmayı başarmıştı.





ALANYA'DA İLKİ YAŞADI

6 asisti bulunan ve Larnaca mücadelesinde rakibin kendi kalesine attığı ikinci golün de bir bakıma hazırlayıcısı olan Uruguaylı yıldızın, bu akşam Karagümrük karşısında da atakları yönlendirme ve gol pozisyonu yaratmada Kanarya'da başrolü oynaması bekleniyor.

Ligdeki tek golünü 5-0 kazanılan Alanya mücadelesinde atan 24 yaşındaki oyuncu, yine skora katkı yaparak galibiyette pay sahibi olmayı hedefliyor.

"OFANSİK OLARAK İYİYDİK"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 deviren Fenerbahçe 'de karşılaşmanın ardından konuşan Diego Rossi, "Zor bir maçtı. Bu turnuvadaki bütün maçlar gibi. İyi futbol sergiledik. Ofansif olarak iyiydik. Top hep bizdeydi. Önemli olan galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Larnaca ile oynayacağımız ikinci maç öncesi önümüzde oynayacağımız lig karşılaşması var. Şu anda o maça odaklandık. O maçtan sonra diğer maçı düşünmeye başlayacağız. Adım adım gitmeliyiz. İki turnuvada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oynadığımız her maçta üç puan almak bizim için önemli" demişti.





GOLLER FARKLI İSİMLERDEN

Fenerbahçe'nin, ligdeki son 9 golü farklı isimlerden geldi. Sarı-Lacivertliler'de bu süreçte gollere Miha Zajc, Ezgjan Alioski, Joao Pedro Joshua King, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci imzalarını attı. Ligde kalesinde 6 gol gören Kanarya, rakip fileleri ise 20 kez salladı.