Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 2010-11 sezonuna ilişkin gerilim artıyor... Yıllardan bu yana gelen tartışmalar bugün de benzer bir hararetle devam ederken, dün Fenerbahçe'den özetle '2010-11 Şampiyonunun, alın teri ve emeklerinin karşılığıyla Fenerbahçe olduğunu ve bu şampiyonluğun tarihimize kazılı 28 şampiyonluğumuz arasında en özeli olduğunu; İslam Çupi’nin “Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.” sözüyle, gururla anımsıyoruz!" ifadeleriyle bir açıklama gelmişti.

Bunun üzerine Trabzonspor, Sarı-Lacivertliler'e 'Bergama’dan çalınan Zeus Sunağı Berlin’de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!' yanıtını vermişti.

Sert tartışmanın ardından Fenerbahçe bugün de 'Şampiyonun kupası müzesinde olur!' paylaşımını yaptı. Bu paylaşım da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sarı-Lacivertliler hemen ardından da, 'Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!' ifadeleriyle ezeli rakibine tarihi bir göndermede bulundu.