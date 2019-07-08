Şampiyon olarak Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde takımın en dikkat çeken ismi kuşkusuz Mert Çetin’di. Başkent ekibinin 22 yaşındaki stoperi geçen sezon ortaya koyduğu performansla Lille ve Amiens’in radarına girmiş, iki Fransız ekibi de genç oyuncunun maçlarını yakın takibe almıştı. Türkiye’den ise oyuncu için devreye giren ilk takım Fenerbahçe oldu. Sportif Direktör Damien Comolli’nin sezon içerisinde bizzat izlediği Mert için Gençlerbirliği’nin kapısını çaldığı öğrenildi. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ise Başkent ekibi, parlayan yıldız adayının bonservisini 2.5 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-Lacivertliler’in bu rakam üzerinden pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferi takas seçeneğiyle daha uyguna bitirmek istediği ifade edildi.

25 maça çıktı

Sezon başında teknik direktör Erkan Sözeri’nin takımda tecrübeli isimler yer almasına rağmen şans verip güvendiği Mert Çetin, 25 maçta forma giyerken 1 golle oynadı. Bir önceki sezon Hacettepe forması giyen Mert’in 2. Lig’de de 30 maçı bulunuyor.

Mini yorum (Ömer Necati Albayrak)

Komple stoper olabilir

Gençlerbirliği’nin geçen sezon kurduğu tecrübeli kadroda şans bulması neredeyse imkansızdı Mert Çetin’in. İzlanda Milli Takımı stoperi Arnason’u kesecek kadar istekli bir performans gösterdi. Erkan Sözeri de onun bu arzusunun karşılığını formayla verdi. Sırtına geçirdiği formayı bir daha kaptırmadı. Kendisi de iyi hatırlar ki farklı yenildikleri Denizli maçında defoları çok net ortaya çıktı. Biraz daha sürat kazandığı takdirde; topu oyuna sokma, hamle gücü, hava hakimiyeti ve önsezileriyle komple bir stoper olmaya aday.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

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