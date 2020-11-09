Jose Sosa, Konya maçından önceki son iki idmanı da kasığındaki ağrılar nedeniyle yarıda bıraktı. Erol Bulut, 35 yaşındaki öğrencisini riske etmeyerek kadroya almadı.

Sosa’nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu zaten biliniyordu ama Konya karşılaşmasında net bir şekilde yeniden anlaşıldı. Bulut, Arjantinli yıldızın yokluğunda Ozan Tufan’ı onun bölgesine çekti, Pelkas’ı forvet arkasında oynattı. Ancak Gustavo-Ozan ikilisi geriden oyun kurma konusunda Sosa’yı fazlasıyla arattı. Ozan, driplingle takımı hücuma kaldırsa da ileri uçtaki arkadaşlarını pasla hareketlendirme konusunda zayıf kaldı. Jose Sosa olmayınca, Fenerbahçe’nin tek atak planı Caner Erkin’in soldan ceza sahasına doldurduğu toplar oldu. Oyun sistemi ciddi şekilde aksadı.