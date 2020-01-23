Fenerbahçe’de kritik perşembe

Transfer bu karara bağlı

Vedat Muriç, Gaziantep maçına kart sınırında çıktı. 80. dakikada gördüğü sarı kartla, ligdeki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Ancak 90+5’te ikinci sarıyı görüp oyundan atılınca, cezası kupadaki Kayserispor karşılaşmasına kaydı, Başakşehir karşısında oynayabilecek duruma geldi. Kosovalı oyuncu, önceki gün TFF Hukuk Kurulu tarafından ‘bilinçli sarı kart görmesi’ iddiasıyla PFDK’ya sevk edildi. Yıldız futbolcuyla ilgili karar, kurulun bugünkü toplantısında verilecek. Ceza çıkmazsa, 25 yaşındaki golcü cumartesi günü Başakşehir karşısında sahada olacak. Muriç suçlu bulunması halinde ise hem Başakşehir hem de bir sonraki haftaki Trabzon maçını kaçırabilir.

Ceza gelirse 2 maç yok

Lisans Kurulu, daha önceki toplantısında Fenerbahçe’nin beklediği kararı vermedi. Sarı- Lacivertliler, hesaplamada hata olduğu gerekçesiyle konuyu Tahkim Kurulu’na taşıdı. Tahkim, önceki gün Ali Koç ve yetkilileri dinledi, 1.5 saatlik toplantı yaptıktan sonra dosyayı Lisans Kurulu’na geri gönderdi. Kurul bugün Fenerbahçe dosyasını bir kez daha görüşecek. Buradan çıkacak karar, Sarı- Lacivertliler’in transfer planlarını yakından etkileyecek. Olumlu haber gelirse, ilk iş olarak Simon Falette’in lisansı çıkarılacak, ardından sol bek Ricardo Rodriguez imza için İstanbul’a davet edilecek. Lisans Kurulu, Fenerbahçe’nin beklediği kararı vermezse, transfer çıkmaza girecek.