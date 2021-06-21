Fenerbahçe adına 25-26 Haziran haftası bir hayli zorlu geçecek. İki gün sürecek seçimli genel kurulda, başkan ve yönetim kurulu belli olacak. Ardından yeni teknik heyet açıklanacak. Sarı-Lacivertli futbolculular 1 Temmuz'da toplanacak ve Topuk Yaylası Kampı ise 5 Temmuz'da başlayacak. Hafta içindeki hareketliliğin, sadece başkan seçimi ve teknik adamın belirlenmesi ile sınırlı kalmayacağı öğrenilirken, yeni transferler için de düğmeye basılacağı belirtildi.

Sözleşmesi sona erenler...

Ayrıca TFF'nin yeni dönemde uygulayacağını açıkladığı 8+6 yabancı sınırlaması doğrultusunda kadroda revizyona gidileceği bildirildi. Kiralıktan dönen isimlerin, takımla sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olanlarla birlikte, yeni sezon planlamasında yer almayan futbolcuların durumu da masaya yatırılıp, netlik kazanacak.

Yusuf Dursun