Fenerbahçe’nin devre arası transfer dönemindeki belirsizliği devam ediyor. Harcama limitleri konusunda birçok çalışma yapan sarı-lacivertliler, bir türlü beklenen adımları atamadı. Hatta Almanya’nın E.Frankfurt takımından kiralanan Simon Falette’nin lisansı dahi çıkarılamadı.

Fenerbahçe açısından hem mağduriyet yaratan bu durum hem de takım planlamasını olumsuz etkiledi. Ancak futbolcu açısından da son derece zorlu bir süreç yaşanıyor. Kariyeri açısından büyük umutlarla Fenerbahçe’ye gelen Falette, beklemediği bir sıkıntıyla karşılaştı.

Lisansı çıkarılamadığı için maçlarda forma giyemeyen ve takımı tribünden takip etmek zorunda kalan Gineli stoper, belirsizlik yaşıyor. Sezonun ilk yarısında da E.Frankfurt formasıyla sadece 1 lig maçında oynayabilen Falette, Fenerbahçe’ye beklentilerle gelmişken, bir anda oynayamama durumuyla yüzleşti.

Şu anda psikolojik olarak da üzülen tecrübeli futbolcu, zaten yeni bir yere adapte olmaya çalışırken, bir de üstüne resmi açıdan da forma giyememe sorunuyla karşı karşıya kaldı. Hayal kırıklığı yaşayan Falette, E.Frankfurt’a geri dönmek istemiyor.

Sık sık son durumuyla ilgili bilgi alan Falette, ‘onay’ haberi bekliyor. Hem yönetimle görüşen hem de bir yandan antrenmanlara odaklanan 27 yaşındaki savunmacı, çalışmalarını hiç aksatmıyor.

Fenerbahçe Kulübü de sol bekte de görev alabilen Simon Falette için lisans çıkarmayı amaçlıyor. 31 Ocak gününe kadar bu kaosun çözülmesi planlanıyor.

Şimdi ne olacak?

Simon Falette’nin oynayabilmesi için hazırlıklar sürüyor. Şu anda harcama limiti aşımında 10 milyon TL’ye kadar gerileyen Fenerbahçe, Alper Potuk için Çaykur Rizespor’la görüşüyor. Aynı zamanda Miha Zajc’ın da İtalya’ya satışı için görüşmeler devam ediyor.

Bu iki hamle olduğunda Falette’nin önündeki engelin kalkacağı belirtiliyor. Aksi takdirde bu planlar gerçekleşmezse Simon Falette ya sezon sonuna kadar lisanssız olarak sadece antrenmanlara çıkacak ya da farklı bir çare bulunup başka takıma gönderilecek. Üçüncü bir şık da E.Frankfurt’a geri gönderilmesi. (Skorer)