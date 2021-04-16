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Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35’inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

16 Nisan 2021, Cuma 19:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35’inci haftasında pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde pas-istasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ardından taktik çalışmalar yaptı. Fenerbahçe’de Enner Valencia, Gökhan Gönül ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaparken; Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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