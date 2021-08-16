Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Macar stoper Attila Szalai, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. İyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, ''Hedefimiz buradan galibiyetle ayrılmaktı ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Takım olarak mücadele etmemiz bizim için önemliydi.'' diye konuştu.

Yeni sisteme hazırlık kampında yoğunlaştıklarının altını çizen genç oyuncu, hem defansif hem de ofansif anlamda kendilerini geliştirmeleri gereken yönlerin olduğu vurguladı.