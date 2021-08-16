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Fenerbahçe'de Attila Szalai'den takım arkadaşlarına övgü

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 1-0 galip geldikleri Adana Demirspor maçını değerlendirdi. İyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Szalai, takım olarak mücadele ettiklerinin altını çizdi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 00:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Attila Szalai'den takım arkadaşlarına övgü

Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Macar stoper Attila Szalai, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. İyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, ''Hedefimiz buradan galibiyetle ayrılmaktı ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Takım olarak mücadele etmemiz bizim için önemliydi.'' diye konuştu.

Yeni sisteme hazırlık kampında yoğunlaştıklarının altını çizen genç oyuncu, hem defansif hem de ofansif anlamda kendilerini geliştirmeleri gereken yönlerin olduğu vurguladı.

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