Attila Szalai'de sıcak gelişme... Fenerbahçe 'nin bonservisinden yüksek meblağ kazanmayı hedeflediği Macar futbolcu için transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Attila Szalai için bir çok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı konuşulurken gerçeğin daha farklı olduğu öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre West Ham United'ın Attila Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberin devamında İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'ın Szalai'yi bizzat istediği belirtildi.

ATTILA SZALAI İÇİN TEKLİF YOK

Başta Chelsea olmak üzere Milan ve Newcastle United'la da ismi sık sık anılan Macar stoper için sarı-lacivertli kulübe henüz gelmiş bir teklif yok. Son haftalardaki düşük performansı dikkatlerden kaçmayan Attila Szalai için Ali Koç yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sarı-lacivertlilerde 56 maça çıkan Szalai, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

SZALAI: "İYİ BİR TEKLİF GELENE KADAR FENERBAHÇE"

Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'ye iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım." ifadelerini kullanmıştı. (Akşam)