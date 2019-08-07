Transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor. Khedira transferinde oyuncunun Arsenal'den yanıt beklemesi sebebiyle şimdilik ret cevabı alan Fenerbahçe ve Beşiktaş Morgan Schneiderlin transferinde yarış halinde...

İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fabian Delph (9 milyon euro) ve Jean-Philippe Gbamin (25 milyon euro) transferiyle Everton'da gözden düşen Morgan Schneiderlin takımdan ayrılmak istiyor. Everton da oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Haberde ayrıca Abdoulaye Doucoure transferi de tamamlanırsa Fransız orta sahanın Maviler'den ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.

29 yaşındaki Schneiderlin, geçen sene Everton formasıyla 16 maça çıkmıştı. Başarılı orta saha oyuncusu 2016/2017 szonu devre arasında Manchester United'dan Everton'a 23 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.



