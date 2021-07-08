İtalya Serie A ekiplerinden Roma, daha önce anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleşen imza töreninde Jose Mourinho, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.





Jose Mourinho'ya takımdaki durumu merak edilen isimlerden Edin Dzeko ile alakalı da bir soru geldi. Edin Dzeko'nun ismi Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılırken son dönemde Fenerbahçe'nin Dzeko transferi adına kritik görüşmeler gerçekleştirdiği bilinmekteydi.





Mourinho, herhangi bir oyuncuyla transfer için görüşmede bulunmadığını kaydetti. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’nun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya ise Mourinho, buna cevap vermek istemediğini çünkü bunun takımın iç meselesi olduğunu söyledi.