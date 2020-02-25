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Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

25 Şubat 2020, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein-Grothues, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Cansu Ayyıldız, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut)

Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18

Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)

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