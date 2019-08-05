Fenerbahçe ile Roma arasında Kolarov için soğuk savaş!

Kolarov’un Fenerbahçe’ye transfer hazırlıkları, Roma ile Fenerbahçe arasında adeta bir soğuk savaş yarattı.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 06:01
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Fenerbahçe ile Roma arasında Kolarov için soğuk savaş!

Sırp yıldızın transfer hazırlıkları, taraflar arasında adeta soğuk bir savaşa döndü. Fenerbahçe, Kolarov ile anlaştı.

Tecrübeli sol bek, Roma’ya ayrılık talebini iletti. Sarı-Lacivertli taraftarlar artık mutlu haberi beklerken, İtalyan ekibinden karşı hamle geldi. Lille ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fonseca, oyuncusunu 11’de görevlendirip 90 dakika sahada tuttu.

İki taraf da karşılıklı hamleler yaparken, Sırp futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olma konusundaki ısrarı, yönetimin en büyük kozu.  

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