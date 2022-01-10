Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçına koronavirüs engeli
Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması beklenen Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması, Alman ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması beklenen Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması, Alman ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin, EuroLeague yönetimi tarafından belirleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko’nun 14 Ocak Cuma günü 20.45’te Alba Berlin ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 21. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir.
Fenerbahçe Beko-Alba Berlin 21. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir.
Alba Berlin takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz."