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Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması beklenen Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması, Alman ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması beklenen Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması, Alman ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarihin, EuroLeague yönetimi tarafından belirleneceği duyuruldu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’nun 14 Ocak Cuma günü 20.45’te Alba Berlin ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 21. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir.

Fenerbahçe Beko-Alba Berlin 21. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir.

Alba Berlin takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz."

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