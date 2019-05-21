Fenerbahçe 31 hafta sonra sekizinci

Kanarya, o galibiyetin ardından ise üst üste aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara kadar gerilemişti. Son 4 maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte 10 puan toplayarak ateş hattından kurtulan Fenerbahçe, tam 31 hafta sonra 8. sıraya yükseldi. Kanarya’da tek hedef gelecek hafta Antalya’yı mağlup ederek, ligi 6. sırada bitirmek.

Sadık Çiftpınar tepki çekti

Sarı-Lacivertliler’in stoperi Sadık Çiftpınar maç öncesindeki açıklamaları ile tepki topladı. Üst üste aldıkları iki galibiyetle iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden 26 yaşındaki savunmacı, “Biz kendimize bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Kendi aramızda değerlendirdik, ne zaman kazanmayı istediysek, kazanmışız. İnşallah yine böyle olur” dedi. Fenerbahçeli futbolseverler, bu açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden Sadık’ı eleştirdi.