Fener izledi Milan kaptı

Ersun Yanal’ın çok istediği Rade Krunic transferi hayal kırıklığıyla noktalandı.

Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak’ın hem Empoli hem de Bosna Hersek Milli Takımı’nda defalarca izlediği 25 yaşındaki futbolcuya Torino ve Genoa da talip olmuştu.

Ancak Milan bir anda devreye girerek Boşnak yıldızı kadrosuna kattı.

runic, İtalyan ekibiyle 4 senelik sözleşme imzalayacak. Milan, başarılı orta saha oyuncusu için ligden düşen Empoli’ye bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Rade Krunic, orta sahanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Boşnak oyuncu milli takımın da vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda.