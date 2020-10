Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçı Kadıköy'de oynanacak. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe’yi mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor’u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00’da başladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Trabzonspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

İşte Fenerbahçe'nin kilit adamları

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya Fenerbahçe tarafından en çok etki etmesi beklenen oyuncuların başında yeni transferler Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve Mbawana Samatta geliyor. Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzonlu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak.

Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak. Pelkas’ın kanatlardaki etkinliği de rakip savunmayı zorlayabilir. Ev sahibinde gole en yakın oynayacak isim olan Samatta, Galatasaray karşısında sonradan oyuna girerken, 2-1 kazanılan Karagümrük karşısında 2 gol attı ama Göztepe sınavında sessiz kaldı. Tanzayalı oyuncu da bu akşam atacağı gol ya da gollerle galibiyette başrolü oynamak istiyor.

Trabzonspor'un imha timi

Başakşehir maçında beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe deplasmanında patlama yapmak istiyor... Hem yöneticilerin hem de teknik heyetin terapi uyguladığı ve hafta boyunca “Sen bu takımın yıldızısın” sözleriyle moral verdiği Abdülkadir, bugünkü maça çok farklı hazırlandı. Başakşehir karşılaşmasını kaçıran Anthony Nwakaeme’nin de rahatsızlığı geçerken, ileri uçta ise en büyük gol umudu elbette Benik Afobe...

Yeni Malatya maçında 2 gol atan Afobe sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Newton, skor üretme konusunda hücum hattında Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür üçlüsüne bugün çok güveniyor. Bu üçlüyü özellikle orta alandan atacağı kilit paslarla Baker destekleyecek.