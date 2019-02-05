Fatsa Belediyespor’da Can Güven dönemi sona erdi

Fatsa Belediyespor’da kötü sonuçların faturası Can Güven’e kesildi. 20 haftada topladığı 20 puanla 16. sırada yer alan Fatsa Belediyespor’da Teknik Direktör Can Güven yönetime istifasını sundu. Yönetim de Güven’in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Pazar günü Karacabeyspor maçını yapacak olan Fatsa Belediyespor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Fatsa Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Can Güven ile yollarımızı ayırdık. 18 yıl aradan sonra bizlere 3. Lig’e çıkaran hocamıza bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

İHA