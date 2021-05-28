İstanbul’da 2009’da 18 yaşındayken kullandığı otomobille kaza yapan Karataş, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Tedaviye rağmen omurilik felci olan ve tek başına hareket edemeyen Karataş’ın hayatı arkadaşının tenis oynama tavsiyesiyle değişti.

Çubuklu Tenis Kulübü'nde 2015’te spor hayatı başlayan Karataş, bir yıl sonra profesyonelliğe geçerek ulusal turnuvalara katılmaya başladı. Karataş, elde ettiği derecelerle milli takıma girerken, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek dünyada 35. sıraya kadar yükseldi.

"Ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından mental anlamda kendisini iyi hissetmediğini ancak akülü arabasıyla gezebildiğini belirtti.

Spor yapmak gibi bir düşüncesinin yokken tavsiye üzerine tenise başladıktan sonra rahatladığını, daha da sosyalleştiğini dile getiren Karataş, yurt içindeki turnuvalara kendi özel aracıyla gidebildiğini anlattı.

Önceden çok sık hastalanırken, sporla sağlığının da daha iyiye gittiğini aktaran Karataş, "Milli takımda ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum." dedi.

Antalya’da düzenlenen uluslararası turnuvalarda elde ettiği puanlarla dünyada 35. sıraya kadar yükselmenin sevincini yaşadığını aktaran Karataş, "Şu anda Tokyo Paralimpik Oyunları’na gidebilme ihtimalim yüzde 50-55 civarında. İnşallah Paralimpik Oyunları’na gidebilirim. Hedefim, ülkemi Paralimpik Oyunları’nda temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı.

Karataş, yeni tip koronavirüs nedeniyle en son 2019’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Quad kategorisinde birinci olduğunu, uluslararası birçok turnuvada da ikinci ve üçüncülüklerinin bulunduğunu kaydetti.