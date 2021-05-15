Fatih Karagümrük - Denizlispor (CANLI)

Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta deviren ve Siyah Beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda ciddi bir darbe vuran Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrılıp sezona nokta koymak istiyor. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise sezonu galibiyetle Süper Lig'deki son maçını kazanmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Karagümrük, 2-1 kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18' Fatih Karagümrük, ceza sahasının sol dışından Borini'nin şutuyla Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

GOL | 26' Denizlispor, Mesanovic ile Karagümrük karşısında 1-0 öne geçti. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Mesanovic'in önünde kaldı. Denizlisporlu futbolcu rakibini geçtikten sonra şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Denizlispor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 18.00'de başlayan ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Fatih Karagümrük - Denizlispor 11'ler:

Karagümrük: Viviano - Hedenstad, Roco, Koray, Serhat - Biglia (K) - Lens, Efe, Aksel, Borini - Sobiech

Denizlispor: Hüseyin, Ali Yavuz, Emre, Muhammet, Görkem, Özgür, Dossevi, Fabiano, Hasan, Tusha, Mesanovic