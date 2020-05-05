*OKUMALIK

Corona virüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray’da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.

*DENEMELİK

Sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Appiah, paylaştığı antrenman videolarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmayı elden bırakmayan Appiah, yıllara medyan okuyor.

*İZLEMELİK

Yazarımız Erman Özgür, Süper Lig'in ne zaman başlaması gerektiği konusunda düşüncelerini aktardı.

*EĞLENCELİK

Gazetemiz yazarı Ali Ece'nin ilginç 'İçimizdeki İrlandalılar' anısı gündem yarattı. Yeşilçam'ın efsanelerinden Gardrop Fuat'la maç izledim' diyen Ali Ece'nin anıları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

*TAKİP ETMELİK

Spor dünyasında son dakika gelişmeleri... Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüs salgını, spor dünyasını nasıl etkiledi? Hangi oyuncularla yollar ayrılıyor? Liglerin akıbeti ne olacak? Futbolcular karantina günlerinde neler yapıyor? İşte tüm detaylarıyla günün öne çıkan spor gelişmeleri…