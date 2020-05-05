Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs insan yaşamında birçok dengeyi adeta altüst etti. İnsanlar evlerine kapandı, çoğu ev ofise dönüştürüldü. Peki bu ilginç dönemde evde kendimizi geliştirmek, daha keyifli zaman geçirmek için neler yapmalıyız? İşte Fanatik'ten sizler için günlük dozaj kıvamında 5 öneri...
*OKUMALIK
Corona virüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray’da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
*DENEMELİK
Sarı lacivertli forma çatısı altında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Appiah, paylaştığı antrenman videolarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmayı elden bırakmayan Appiah, yıllara medyan okuyor.
*İZLEMELİK
Yazarımız Erman Özgür, Süper Lig'in ne zaman başlaması gerektiği konusunda düşüncelerini aktardı.
*EĞLENCELİK
Gazetemiz yazarı Ali Ece'nin ilginç 'İçimizdeki İrlandalılar' anısı gündem yarattı. Yeşilçam'ın efsanelerinden Gardrop Fuat'la maç izledim' diyen Ali Ece'nin anıları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
*TAKİP ETMELİK
Spor dünyasında son dakika gelişmeleri... Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüs salgını, spor dünyasını nasıl etkiledi? Hangi oyuncularla yollar ayrılıyor? Liglerin akıbeti ne olacak? Futbolcular karantina günlerinde neler yapıyor? İşte tüm detaylarıyla günün öne çıkan spor gelişmeleri…