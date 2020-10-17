Everton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere'de Merseyside derbisini oynanacak. Sezona flaş bir başlangıç yapıp, 4'te 4 ile giren lider Everton, son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. Everton çıkışını dev rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. Liverpool ise Everton'a bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırmanın peşinde. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Liverpool muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Carlo Ancelotti yönetiminde Premier Lig'e damga vuran ve sezona 4'te 4 yaparak giren Everton, Merseyside derbisinde Liverpool'u konuk edecek. Everton galibiyet serisini ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde olacak. Milli ara öncesi Aston Villa'dan 7 gol giyen ve 9 puanı bulunan Liverpool ise derbi zaferine ulaşıp, tarihi hezimeti bir nebze de olsa unutturmak istiyor. Everton'da milli futbolcumuz Cenkt Tosun, Gbamin, Holgate, Jarrad ve Kenny sakatlıkları nedeniyle forma Liverpool'a karşı forma giyemeyecekler. Konuk ekipte ise Chamberlain, Tsimikas ve Alisson, dev maçı sakatlık nedeniyle kaçıracak isimler.
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Everton - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Goodison Park'ta oynanacak maçı Michael Oliver yönetecek. TSİ 14.30'da başlayacak 90 dakika S Sport'tan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.
Everton - Liverpool muhtemel 11'ler:
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Gomes, Allan, Doucoure, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin
Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino