7DAYS EuroCup'ta ilk maç dönemi geride kaldı. İlk maç döneminde 25 yaş altı oyuncuların performansları dikkat çekti.

İlk haftada genç oyunculara en çok şans veren takım Fransız ekibi Limoges oldu. Limoges'da 23 yaşındaki Axel Bouteille ve 24 yaşındaki William Howard, takımlarının Cedevita Zagreb'i 82-68 mağlup ettiği maçta toplam 45 sayıya imza attılar.

Limoges'un 23 yaşındaki uzunu Mam Jaiteh, double-double'a yakın bir performans sergilerken 24 yaşındaki London Perrantes de 10 asistle oynadı. Takımın 17 yaşındaki genç yeteneği Sekou Doumbouya da özellikle savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'nun Partizan'ı mağlup ettiği maçta ise İtalyan ekibinin 24 yaşındaki oyun kurucusu Nikola Radicevic; 15 sayı, 3 asist, 3 top çalma ile öne çıkan isim olurken Partizan'da da 21 yaşındaki Vanja Marinkovic, 4/8 üçlük isabetiyle 19 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu. Partizan'ın 23 yaşındaki oyuncusu Rade Zagorac da double-double'ı 1 sayı, 1 ribaunt ile kaçırdı.

Karadağ ekibi Mornar Bar, ilk EuroCup maçında UNICS Kazan'a mağlup olurken takımın 23 yaşındaki ismi Bronson Koenig, kenardan gelerek 19 sayıya imza attı.

FIAT Turin'in 20 yaşındaki oyuncusu Tony Carr da takımının deplasmanda Frankfurt'a kaybettiği karşılaşmada 10 sayıyla oynadı.