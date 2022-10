ABD'li kaleci Brad Friedel, kariyerine birlikte oynadığı en iyi oyunculardan oluşan ilk 11'ini seçti. Brondby, Galatasaray , Columbus Crew, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formaları giyen Friedel'ın kariyerini 44 yaşında sonlandırdığı düşünüldüğünde birçok önemli isimle oynadığı belirtilebilir.

FourFourTwo'ya açıklamalarda bulunan Brad Friedel'ın oluşturduğu en iyi 11'de Galatasaray ve Blackburn döneminden takım arkadaşı Tugay Kerimoğlu ile Galatasaray'da sadece bir hafta birlikte antrenman yapma şansı bulduğu Gheorghe Hagi'ye de yer verdi.

ABD'li eski kaleci, Tugay Kerimoğlu ve Gheorghe Hagi hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken birçok önemli yıldızla oynamasına rağmen oynadığı en iyi oyuncu payesini de bu iki isim arasından seçti.

Friedel, Galatasaray'da birlikte oynadığı bir başka isim Ulrich van Gobbel'e ise yedekler arasında yer verdi.

İşte Brad Friedel'ın ilk 11'i ve o isimler hakkındaki görüşleri:

Kaleci - David James

"James, iyi olabilmek adına her şeye sahipti. Bazı antrenmanlarda kimse ona gol atamazdı. Fizikli, güçlü ve çevikti. Bunların dışında atletikti de... Liverpool'da yakın takım arkadaşları değildik ama onun yeteneğine, becerisine her zaman büyük saygı duydum"

Sağ bek - Kyle Walker

"Aston Villa'ya kiralık gelmişti. Sonra zaten 4 yıl Tottenham'da beraber oynadık. Kyle, son derece patlayıcı bir sağ bek ve gerçekten iyi bir takım arkadaşıydı. O kadar hızlıydı ki hata yapıp yapmaması önemli değildi çünkü her zaman hatasını hızıyla hemen telafi edebilirdi. Mauricio Pochettino ve Pep Guardiola'dan müthiş bir eğitim aldı. Şimdi de pozisyonunda mükemmel"

Stoper - Ledley King

"Dizindeki sakatlık nedeniyle neredeyse hiç antrenman yapamamıştı. Bir oyuncunun bu durumda sorunsuz bir şekilde nasıl uyum sağlayabildiğini asla anlayamadım. Hiç bu kadar sessiz bir kaptanla tanışmamıştım ama Ledley, herkesin saygısını kazanmıştı. Pozisyonal olarak savunma hattında oynadığım en iyi oyuncuydu. Çok nadir ona markaj adına rakip oyuncunun yerini söylemişimdir"

Stoper - Eddie Pope

"Bir başka sessiz lider. O ve Ledley, dünyanın herhangi bir kulübünde, herhangi bir seviyede yan yana oynayabilirlerdi. Liverpool ve Bayer Leverkusen istese de o ABD'de kalmaktan memnundu. Uluslararası düzeyde dünyanın en iyi hücumcularından bazılarını durdurdu"

Sol bek - Jan Vertonghen

"Jan, sol bekte oynamaktan nefret ediyordu ama listenin dışında bırakılmayacak kadar iyiydi. Bir stoper olarak mükemmeldi. Zaten gerçek pozisyonuydu ve çok iyi bir pasördü. Herhangi üst düzey bir kulüpte rahatlıkla oynayabilecek oyunculardan biriydi"

Merkez orta saha - Paul Ince

"Ince, çok çok iyi bir oyuncuydu. Dar alanda ikiye bir oynayabilir veya gol atabilirdi. Ama aynı zamanda fiziksel olarak da başka seviyedeydi. Birini devre dışı bırakmaya ihtiyacın varsa bunu o yapabilirdi. Bir lider olarak diğer oyunculara korku salmaya, çok bağıran bir kişi olmaya çalıştı. Büyük maçlar söz konusu olduğundan ondan daha iyi çok az kişi vardı"

'Her takımda oynayabilirdi'

Merkez orta saha - Tugay Kerimoğlu

"Barcelona gibi bir kulüpte neden oynamadığının cevabını sadece Tugay verebilir. Dünya futbolunda topa en iyi dokunuşlardan birine sahipti. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Harika şut çekiyordu. Onunla Galatasaray'da oynadığım dönemde üzerinde bir motor da vardı. Blackburn'de uzun süre oynamayı seçti. Taraftarlar da onu sevdi ki hala seviyorlar ama bence her yerde oynayabilirdi'

Sağ açık - Gareth Bale

"Çok iri, hızlı ve güçlüydü. Real Madrid'de bir dönemi var ki o zamanlar gerçekten ondan daha iyi sadece Messi ve Cristiano ronaldo vardı. Gerçekten dikkate alınması gereken bir fiziksel güç örneği. Gareth, formda olduğunda diğer oyuncuların yapmayı hayal bile edemeyecekleri şeyleri yapabilir"

Ofansif orta saha - Luka Modric

"O hala bu oyunun en iyi orta saha oyuncularından biri ki biz Tottenham'dayken de öyleydi. Sert bir oyuncu değil ama her yerde, her yerde... Her zaman topa sahip olabilir ve oyunun temposunu belirleyebilir. Luka, Real Madrid'de de gösterdiği gibi kendini bir yıldız olarak kabul ettirmekle ilgili sorun yaşamıyor"

'Birlikte oynadığım en iyi oyuncu'

Sol açık - Gheorghe Hagi

"Birlikte oynadığım en iyi oyuncu. Galatasaray'daki kariyerimin sonunda bile gelmiş olsa Diego Maradona gibi bir oyuncunun sadece bir tık altındaydı. Düzeyini görmek için antrenmanda onunla sadece bir hafta geçirmen yeterliydi"

Santrfor - Harry Kane

"Tottenham'dayken koçluk için hazırlıklarımı yapıyordum. Harry de A takımla antrenman yapıyordu. Küçük bir çocukken bile şutlarını çıkarmak çok zordu. Akademi direktörü John McDermott'a vuruşlarında Robbie Fowler gibi bir darbe ve Alan Shearer gibi bir güç olduğunu söylemiştim. John, bana sanki beş kafam varmış gibi baktı"

Teknik direktör - Mauricio Pochettino

"Ayrıntılara gösterdiği özen eşsizdi. Şefkatli biriydi ama aynı zamanda oyun için de tutkuluydu. Poch, çok çok akıllıydı ve kulübü daha önce hiç yapılmamış şekilde yönetti"

Yedekler

Ulrich van Gobbel - Mousa Dembele - Michael Owen