Erzurumspor - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Ateş hattının en kritik maçlarından biri Erzurum'da oynanıyoor. Bir tarafta 3 maçlık galibiyet serisi yakalayıp uçuşa geçen ancak son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle ateşi iyice hisseden Erzurumspor, diğer tarafta ise küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Kasımpaşa... İki takımın da tek hedefinin mutlak galibiyet olduğu kritik karşılaşmada Dadaşlar'da cezalı ya da sakat oyuncu olmasa da takım içinde ödemelerin gecikmesi sebebiyle sıkıntılar olduğu biliniyor.

ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA CANLI İÇİN TIKLAYIN

5 eksik var

Mali krizin yanı sıra teknik direktör Yılmaz Vural'la bazı yabancı futbolcuların problemlerinin olduğu da ayyuka çıkmıştı. Paşa'da ise 5 eksik teknik direktör Şenol Can'ın canını sıkıyor. Lacivert-Beyazlılar'da nefes kesecek mücadelede Hodzic, Tosic, Jeanvier, Koita ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle görev yapamıyor.

Erzurumspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. beIN MAX 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Erzurumspor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin