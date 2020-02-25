Sivasspor'daki performansıyla 2013-2014 sezonunun başında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Erman Kılıç için işler yolunda gitmemişti. Galatasaray'da sadece 2 ay forma giyebilen ve 2 kupa kazanan Erman, Emirates kupasında yer alırken, Terim tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna ise alınmamıştı.

Galatasaray'da sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutan Erman'dan yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi. Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan ve transfer sürecini anlatan Erman, "Zaman zaman 'Acaba Sivasspor'dan Galatasaray'a gitmese miydim?' diye düşündüm' diyen Erman, öteki taraftan baktığın zaman da Sivasspor'da 4-5 sene futbol oynadım. 2 maç kötü oynadığın zaman taraftardan da homurdanma başlardı. Bir de Galatasaray çocukluk aşkım. Hasta bir Galatasaraylılık vardı. 30 yaşında Galatasaray'ı yakalamışken gideyim hayallerimi gerçekleştireyim diyorsun" açıklamasını yaptı.

'Babamı ödüllendirmiş oldum'

Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kayserispor'un da kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Kılıç, yaşadığı ilginç bir anı ise şu sözlerle anlattı:

"Kayserispor'da Teknik Direktör Şota Arveladze beni aradı ve transfer etmek istediğini söyledi. Babamı arayıp Kayserispor'un beni istediğini söyledim. 'Git o zaman oraya Sarı-Kırmızılı formayı giyersin' demişti. O sene Galatasaray'a transfer olunca babam çok sevinmişti, ağlamıştı. Babamı ödüllendirmiş oldum.