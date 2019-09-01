İkinci yarısında oyuna dahil olduğu Kayserispor maçında takımına tempo katmayı başaran Emre Mor, gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

Cezalı duruma düşen genç yetenek, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayarak, “Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre’yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim” ifadelerini kullandı.