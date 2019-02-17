Nantes'tan Cardif City'e transfer olan ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli golcü Emiliano Sala, dün memleketinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Oyuncunun henüz cesedi bile bulunamamışken başlayan bonservis bedeli tartışması ise son yaşanan gelişmeyle farklı bir boyut kazandı.

Nantes'ın 17 milyon euroluk bonservis bedelinin ilk taksitinin ödenmesi için Cardiff City'e fatura göndermesinin ardından Premier Lig kulübünden de çok konuşulacak bir hamle geldi.

Premier Lig kulüplerine mektup!

Daily Mail'de yer alan ve daha sonra yöneticiler tarafından da doğrulanan habere göre Cardiff kulübü, avukatları aracılığıyla Sala'yla başka takımların da ilgilenip ilgilenmediğini tespit edebilmek için diğer Premier Lig takımlarına bir mektup gönderdi.

Cardiff'in bu hamlesinin arkasında yatan nedeninse oyuncunun transferine aracılık eden menajer Willie McKay'ın Sala'ya gönderdiği ve L'Equipe tarafından yayımlanan e-mail olduğu ifade edildi.

Söz konusu yazışmada McKay'ın Sala'ya "İlgi çekmen için medyaya West Ham United ve Everton'ın da seninle ilgilendiğini söyledim." dediği görülmüştü.

Cardiff City, oyuncuyla başka bir kulübün ilgilenmediğini ve fiyatın menajer tarafından yükseltildiğini tespit etmesi hâlinde bonservis bedelinin düşürülmesi için girişimlerde bulunacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler