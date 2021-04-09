Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da Cumartesi gecesi karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantılarında iki takımın teknik direktörü Zinedine Zidane ve Ronald Koeman çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zidane: Messi umarım kalır

Zidane, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyleyerek, “Biz hazırlığımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Zorlu bir maç olacak ama dinlenmek için birkaç günümüz vardı ve şu anda hazır durumdayız. Yarın ne olursa olsun iki takım için de lig bitmiş olmayacak. Kazanılması gereken çok puan var. Kazanmak için iyi bir performans ortaya koymalıyız. Sezon daha bitmedi ve biz henüz herhangi bir kupa kazanmış durumda değiliz. Çalışmaya ve odaklanmaya devam etmek durumdayız” şeklinde konuştu. Zidane, Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Umarım Barcelona’da kalır. Bu lig, için çok iyi bir durum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz” diye konuştu.





Koeman: Real Madrid aşırı eleştiri altında

Ronald Koeman, El Clasico’nun sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışında belirleyici olmadığını ifade ederek, “Takımın güveni yüksek. Son dönemlerde iyi sonuçlar elde ettik. İki takım da ligi kazanmak için mücadele ediyor. Hücumda ve savunmada gelişim gösterdik. Yarın ki sonuç ne olursa olsun lig yarışında belirleyici olmayacak ama maçı kazanan takım ciddi bir moral kazanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemesine ve lig yarışına ortak olmasına rağmen aşırı bir eleştiri altında” şeklinde konuştu.