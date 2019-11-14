Ekuban ve Mikel dönüyor

Trabzonspor’un iki oyuncusu Calep Ekuban ile Obi Mikel Milli arayı fırsat bilerek açık kapatıyor.

14 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Ekuban ve Mikel dönüyor

Taraftarların da sabırsızlıkla beklediği başarılı iki oyuncu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah saatlerinde doktor kontrolünde başladıkları çalışmalarını birlikte sürdürüyor. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven Milli aranın sakat oyuncuların dönmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Takıma dönmelerinin hızlanması anlamında çok iyi oldu” değerlendirmesini yaptı. Milli aranın ardından oynanacak Ankaragücü maçında Obi Mikel’in kadroda olması beklenirken, Ekuban’ın ise 1-2 haftaya daha ihtiyacı olduğu kaydedildi.

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