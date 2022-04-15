Edin Visca: 'Her şeyi denedik''

Süper Lig 'in 33. haftasında lider Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Lucas Biglia ve Vitor Hugo'nun karşılıklı golleriyle mücadele berabere bitti.

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca maç sonu yaptığı açıklamada; Bugün oyun olarak mutluyuz. Her şeyi denedik. 30 tane şut çektik. İlk devrede fazla pozisyona girmedik ama oyun bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıda bambaşka bir takımdık. Bazen top girmiyor. Futbolda bu da var. Hiç stres olmamamız gerekiyor. Kupa maçımız var ona odaklanmamız gerekiyor. İki kupa bizim hedefimiz.'' ifadelerini kullandı.