Dusko Ivanovic: 'Sahada savaşmadık ve karakter ortaya koyamadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 83-57 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'de başantrenör Dusko Ivanovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji’nin iyi ve akıllı oynayarak galibiyete uzandığını aktaran Ivanovic, "Takım gibi oynamadık. Sahada savaşmadık ve karakter ortaya koyamadık. Beşiktaş’a yakışmayan bir mücadele oldu. Bunun için taraftarlardan özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.